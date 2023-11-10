Зеленский сообщил, что Украина помогает эвакуировать граждан других государств из Газы
Пятница, 10 ноября 2023, 19:46
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что Украина помогает с эвакуацией граждан из сектора Газа.
Источник: обращение президента 10 ноября
Прямая речь: "Разведка доложила о работе по эвакуации наших граждан из сектора Газа – продолжаем эти наши усилия. По возможности помогаем также гражданам других государств – наших партнеров. Я благодарю всех, кто вовлечен в эту работу: ГУР, МИД, посольства. Молодцы!"
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