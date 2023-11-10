У Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА з кількох напрямків, тривога поширилась на Київ

Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: У відомстві, зокрема, повідомили, що про рух ударних БпЛА у північно-західному напрямку та загрозу для Дніпропетровської області та про рух ударних БпЛА з Харківської області у напрямку Полтавщини.

Реклама:

Повітряна тривога станом на 21:00 була оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Пізніше додалися Одещина та Черкащина.

О 22:07 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

О 23:46 повідомили про загрози ударних БпЛА по областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.28 пролунав відбій загрози.