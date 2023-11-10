У Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА з кількох напрямків, тривога поширилась на Київ
П'ятниця, 10 листопада 2023, 22:10
Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: У відомстві, зокрема, повідомили, що про рух ударних БпЛА у північно-західному напрямку та загрозу для Дніпропетровської області та про рух ударних БпЛА з Харківської області у напрямку Полтавщини.
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Повітряна тривога станом на 21:00 була оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Пізніше додалися Одещина та Черкащина.
О 22:07 повітряну тривогу оголосили на Київщині.
О 23:46 повідомили про загрози ударних БпЛА по областях.
ВІДЕО ДНЯ
О 00.28 пролунав відбій загрози.