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В Воздушных силах сообщали об угрозе БпЛА с нескольких направлений, тревога распространилась на Киев

Татьяна ОлейникПятница, 10 ноября 2023, 22:10
В Воздушных силах сообщали об угрозе БпЛА с нескольких направлений, тревога распространилась на Киев
Иллюстративная фотография ударных БПЛА. Фото - Getty Images

Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В ведомстве, в частности, сообщали, что о движении ударных БпЛА в северо-западном направлении и угрозе Днепропетровской области и о движении ударных БпЛА из Харьковской области в направлении Полтавщины.

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Воздушная тревога на 21:00 была объявлена в Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Позже добавились Одесская и Черкасская области. 

В 22:07 воздушную тревогу объявляли в Киевской области.

В 23:46 сообщили об угрозах ударных БПЛА по областям.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.28 раздался отбой угрозы.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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