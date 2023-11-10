В Воздушных силах сообщали об угрозе БпЛА с нескольких направлений, тревога распространилась на Киев

Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В ведомстве, в частности, сообщали, что о движении ударных БпЛА в северо-западном направлении и угрозе Днепропетровской области и о движении ударных БпЛА из Харьковской области в направлении Полтавщины.

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Воздушная тревога на 21:00 была объявлена в Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Позже добавились Одесская и Черкасская области.

В 22:07 воздушную тревогу объявляли в Киевской области.

В 23:46 сообщили об угрозах ударных БПЛА по областям.

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В 00.28 раздался отбой угрозы.