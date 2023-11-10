На Харківщині та Київщині працювала ППО

На Харківщині та Київщині увечері в п'ятницю повідомили про роботу ППО.

Джерело: КМВА, голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, окупанти атакують "шахедами". Наші сили ППО вже результативно працюють".

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Деталі: Також начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Що передувало:

Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.