Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині та Київщині працювала ППО

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 листопада 2023, 22:46
На Харківщині та Київщині працювала ППО
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

На Харківщині та Київщині увечері в п'ятницю повідомили про роботу ППО.

Джерело: КМВАголова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, окупанти атакують "шахедами". Наші сили ППО вже результативно працюють". 

Реклама:

Деталі: Також начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Що передувало

  • Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

відеоКостюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Усі новини...
Харківська область
"Йде важко": з Куп’янщини примусово евакуювали вже 236 дітей – Харківська ОВА
57-річний житель Куп'янська-Вузлового загинув через російський обстріл
Із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 201 дитину
Останні новини
20:26
Близько чверті фінів проголосували на президентських виборах завчасно
20:15
Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє
19:50
На Британські острови і захід Європи насувається шторм, скасовано понад сотню рейсів
19:30
Росіяни вдарили по Красногорівці: є загиблий і поранений
19:19
Найбільше у неділю росіяни атакують на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:01
У Мюнхені зупинили протест проти крайніх правих через "переповнені вулиці"
18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
18:11
Як розвивались відносини України та Британії – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"
17:48
У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози
Усі новини...
Реклама: