Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской и Киевской областях работала ПВО

Татьяна ОлейникПятница, 10 ноября 2023, 22:46
В Харьковской и Киевской областях работала ПВО
ЗРК NASAMS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Харьковской и Киевской областях вечером в пятницу сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА, председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги, оккупанты атакуют "шахедами". Наши силы ПВО уже результативно работают".

Реклама:

Детали: Также начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.

Что предшествовало:

  • Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

обновленоРоссийскую ракету сбили возле Днепра

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Все новости...
Харьковская область
"Идет тяжело": с Купянщины принудительно эвакуировали уже 236 детей – Харьковская ОВА
57-летний житель Купянска-Узлового погиб из-за российских обстрелов
Из небезопасных громад Купянского района эвакуировали 201 ребенка
Последние новости
19:50
На Британские острова и запад Европы надвигается шторм, отменены более сотни рейсов
19:30
Россияне ударили по Красногоровке: есть погибший и раненый
19:19
Больше всего в воскресенье россияне атакуют на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
В Мюнхене остановили протест против крайне правых из-за "переполненных улиц"
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
Все новости...
Реклама: