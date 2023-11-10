В Харьковской и Киевской областях работала ПВО
Пятница, 10 ноября 2023, 22:46
В Харьковской и Киевской областях вечером в пятницу сообщили о работе ПВО.
Источник: КГВА, председатель ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги, оккупанты атакуют "шахедами". Наши силы ПВО уже результативно работают".
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Детали: Также начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.
Что предшествовало:
- Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.
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