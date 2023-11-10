В Харьковской и Киевской областях работала ПВО

В Харьковской и Киевской областях вечером в пятницу сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА, председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги, оккупанты атакуют "шахедами". Наши силы ПВО уже результативно работают".

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Детали: Также начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.

Что предшествовало:

Воздушные силы ВСУ вечером 10 ноября предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.