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У Підмосков'ї повідомляють про звуки вибухів

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 листопада 2023, 23:45
У Підмосков'ї повідомляють про звуки вибухів
У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів. Фото - Baza

У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник. 

Джерело: російський Telegram-канал "Baza"

Деталі: Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. Рух для автомобілів поряд із заводом перекрили.

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Доповнено о 00.21: за повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.

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Теми: Росіявибухбезпілотники
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