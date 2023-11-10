У Підмосков'ї повідомляють про звуки вибухів
П'ятниця, 10 листопада 2023, 23:45
У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник.
Джерело: російський Telegram-канал "Baza"
Деталі: Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. Рух для автомобілів поряд із заводом перекрили.
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Доповнено о 00.21: за повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.
У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник. pic.twitter.com/4YH9Pu2kIk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023
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