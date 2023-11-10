У Підмосков'ї повідомляють про звуки вибухів

У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів. Фото - Baza

У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник.

Джерело: російський Telegram-канал "Baza"

Деталі: Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. Рух для автомобілів поряд із заводом перекрили.

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Доповнено о 00.21: за повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.

У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник. pic.twitter.com/4YH9Pu2kIk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023