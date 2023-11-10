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В Подмосковье сообщают о звуках взрывов

Татьяна ОлейникПятница, 10 ноября 2023, 23:45
В Подмосковье сообщают о звуках взрывов
В российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов. Фото - Baza

В российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов и, вероятно, сбит беспилотник.

Источник: российский Telegram-канал "Baza"

Детали: Российские паблики пишут о звуке взрыва возле местного Конструкторского бюро машиностроения. Там вроде бы сбили беспилотник. Движение для автомобилей рядом с заводом было перекрыто.

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Дополнено в 00.21: по сообщению Минобороны РФ, российское ПВО якобы перехватило два беспилотники над территорией Смоленской и Московской областей.

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Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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