В Подмосковье сообщают о звуках взрывов

В российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов. Фото - Baza

В российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов и, вероятно, сбит беспилотник.

Источник: российский Telegram-канал "Baza"

Детали: Российские паблики пишут о звуке взрыва возле местного Конструкторского бюро машиностроения. Там вроде бы сбили беспилотник. Движение для автомобилей рядом с заводом было перекрыто.

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Дополнено в 00.21: по сообщению Минобороны РФ, российское ПВО якобы перехватило два беспилотники над территорией Смоленской и Московской областей.

У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник. pic.twitter.com/4YH9Pu2kIk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023