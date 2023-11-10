В Подмосковье сообщают о звуках взрывов
Пятница, 10 ноября 2023, 23:45
В российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов и, вероятно, сбит беспилотник.
Источник: российский Telegram-канал "Baza"
Детали: Российские паблики пишут о звуке взрыва возле местного Конструкторского бюро машиностроения. Там вроде бы сбили беспилотник. Движение для автомобилей рядом с заводом было перекрыто.
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Дополнено в 00.21: по сообщению Минобороны РФ, российское ПВО якобы перехватило два беспилотники над территорией Смоленской и Московской областей.
У російському місті Коломна повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник. pic.twitter.com/4YH9Pu2kIk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023
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