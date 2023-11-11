Уряд Канади просить парламент виділити $385 млн на військову допомогу Україні

Уряд Канади звернувся до парламенту із запитом про виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол. США) на військову допомогу Україні.

Джерело: бюджетний документ, внесений урядом Канади до Палати громад, "Укрінформ"

Дослівно: "Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення 500 млн дол. для надання військової допомоги Україні".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що ці кошти будуть використані на "надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків".

У документ також включено близько 38,5 млн дол. США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол. США на міграційну програму "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки".

Оголошена у березні 2022-го року програма дає змогу українцям, які тікають від російської агресії, три роки жити й працювати у Канаді. Хоча нові заявки на участі у цій програмі вже не приймаються, схвалені раніше заявники мають до кінця березня наступного року приїхати до Канади, аби претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, яка надаватиметься до березня 2025-го.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: