Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Канади просить парламент виділити $385 млн на військову допомогу Україні

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 04:29
Уряд Канади просить парламент виділити $385 млн на військову допомогу Україні
Прапор Канади, фото Getty images

Уряд Канади звернувся до парламенту із запитом про виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол. США) на військову допомогу Україні.

Джерело: бюджетний документ, внесений урядом Канади до Палати громад, "Укрінформ"

Дослівно: "Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення 500 млн дол. для надання військової допомоги Україні".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що ці кошти будуть використані на "надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків".

У документ також включено близько 38,5 млн дол. США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол. США на міграційну програму "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки". 

Оголошена у березні 2022-го року програма дає змогу українцям, які тікають від російської агресії, три роки жити й працювати у Канаді. Хоча нові заявки на участі у цій програмі вже не приймаються, схвалені раніше заявники мають до кінця березня наступного року приїхати до Канади, аби претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, яка надаватиметься до березня 2025-го.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Канада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Канада
Російські історики та радник Шойгу – Канада наклала санкції на пропагандистів Кремля
У посольстві Канади в Нігерії через вибух загинуло двоє людей
"Укрпошта" знизила ціну доставки посилок до Канади
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: