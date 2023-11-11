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Правительство Канады просит парламент выделить $385 млн на военную помощь Украине

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 04:29
Правительство Канады просит парламент выделить $385 млн на военную помощь Украине
Флаг Канады, фото Getty images

Правительство Канады обратилось в парламент с запросом о выделении 500 млн канадских долларов (около 385 млн долл. США) на военную помощь Украине.

Источник: бюджетный документ, внесенный правительством Канады в Палату общин, "Укринформ"

Дословно: "Просим парламент одобрить для министерства обороны выделение 500 млн долл. для оказания военной помощи Украине".

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Детали: Отмечается, что эти средства будут использованы на "предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживание танков".

В документ также включено около 38,5 млн долл. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн долл. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки". 

Объявленная в марте 2022-го года программа позволяет украинцам, которые бегут от российской агрессии, три года жить и работать в Канаде. Хотя новые заявки на участие в этой программе уже не принимаются, одобренные ранее заявители должны до конца марта следующего года приехать в Канаду, чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, которая будет предоставляться до марта 2025-го.

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Темы: Канада
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