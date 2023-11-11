Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вночі запустив 31 ударний безпілотник: Повітряні сили знищили 19

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 07:38
Ворог вночі запустив 31 ударний безпілотник: Повітряні сили знищили 19
фото ілюстративне Getty images

У ніч на 11 листопада року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 19 "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Зокрема, під час удару було застосовано:

Реклама:
  • 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
  • протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;
  • зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
безпілотники
На Дніпропетровщині  два ударні безпілотники вцілили у будівлю: виникла пожежа
Всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили – КМВА
Росіяни запускали нову групу ударних безпілотників
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: