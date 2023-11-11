Ворог вночі запустив 31 ударний безпілотник: Повітряні сили знищили 19

У ніч на 11 листопада року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 19 "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Зокрема, під час удару було застосовано:

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31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.