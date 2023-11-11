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Враг ночью запустил 31 ударный беспилотник: Воздушные силы уничтожили 19

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 07:38
Враг ночью запустил 31 ударный беспилотник: Воздушные силы уничтожили 19
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ, GETTY IMAGES

В ночь на 11 ноября противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами различных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 19 "Шахедов".

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В частности, во время удара было применено:

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  • 31 ударный БПЛА "Shahed-136/131" с трех направлений - Приморско-Ахтарск, Курск- рф и мыс Чауда -ТОТ Крым;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31 - из акватории Черного моря;
  • противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;
  • зенитную управляемую ракету С-300 - из Белгородской области.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

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Темы: беспилотникиПВОВоздушные силы ВСУ
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