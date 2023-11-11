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Захисники за добу знищили більше тисячі окупантів та 25 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 11 листопада 2023, 08:10
Захисники за добу знищили більше тисячі окупантів та 25 танків – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу збройні сили знищили 1 130 російських загарбників, загальні втрати окупантів сягнули 310 650 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 5342 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
  • артилерійських систем – 7527 (+38) од,
  • РСЗВ – 879 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
  • крилатих ракет ‒ 1559 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)

Теми: війнаУкраїнаРосія
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