Захисники за добу знищили більше тисячі окупантів та 25 танків – Генштаб
Субота, 11 листопада 2023, 08:10
За минулу добу збройні сили знищили 1 130 російських загарбників, загальні втрати окупантів сягнули 310 650 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,
- танків ‒ 5342 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
- артилерійських систем – 7527 (+38) од,
- РСЗВ – 879 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
- крилатих ракет ‒ 1559 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)