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Защитники за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков - Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 11 ноября 2023, 08:10
Защитники за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили 1 130 российских захватчиков, общие потери оккупантов достигли 310 650 военных.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 31 0650 (+1130) человек,
  • танков - 5342 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин - 10041 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 7527 (+38) ед,
  • РСЗО - 879 (+2) ед,
  • средств ПВО - 579 (+1) ед,
  • самолетов - 322 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5620 (+25),
  • крылатых ракет - 1559 (+1),
  • кораблей/катеров - 22 (+2) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9925 (+49) ед,
  • специальная техника - 1069 (+9)

Темы: войнаУкраинаРосcия
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