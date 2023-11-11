Вибухи, які чули у столиці, були роботою ППО під Києвом – Кличко
Субота, 11 листопада 2023, 08:50
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було".
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Деталі: За словами мера, до медиків телефонували люди, почувши вибухи. Але постраждалих немає.
Тим часом в області досі тривога. Окрім Київської, ракетна небезпека у Чернігівській та Сумській областях.