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Вибухи, які чули у столиці, були роботою ППО під Києвом – Кличко

Роман ПетренкоСубота, 11 листопада 2023, 08:50
Вибухи, які чули у столиці, були роботою ППО під Києвом – Кличко
фотО: КМДА

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було".

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Деталі: За словами мера, до медиків телефонували люди, почувши вибухи. Але постраждалих немає.

Тим часом в області досі тривога. Окрім Київської, ракетна небезпека у Чернігівській та Сумській областях.

Теми: КиївППОвибухВіталій Кличко
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