Взрывы, которые слышали в столице, были работой ПВО под Киевом - Кличко
Суббота, 11 ноября 2023, 08:50
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября вблизи Киева работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "По информации на это время, силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу. В столице вызовов спасателей пока не было".
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Детали: По словам мэра, к медикам звонили люди, услышав взрывы. Но пострадавших нет.
Между тем в области до сих пор тревога. Кроме Киевской, ракетная опасность в Черниговской и Сумской областях.