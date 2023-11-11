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Взрывы, которые слышали в столице, были работой ПВО под Киевом - Кличко

Роман ПетренкоСуббота, 11 ноября 2023, 08:50
Взрывы, которые слышали в столице, были работой ПВО под Киевом - Кличко
фото: КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября вблизи Киева работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "По информации на это время, силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу. В столице вызовов спасателей пока не было".

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Детали: По словам мэра, к медикам звонили люди, услышав взрывы. Но пострадавших нет.

Между тем в области до сих пор тревога. Кроме Киевской, ракетная опасность в Черниговской и Сумской областях.

Темы: КиевПВОвзрывВиталий Кличко
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