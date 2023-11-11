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У Росії після вибуху зійшов з рейок потяг із 19 вагонами – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 11 листопада 2023, 09:08
У Росії після вибуху зійшов з рейок потяг із 19 вагонами – ЗМІ
фото: 112

У Росії зійшов з рейок вантажний потяг "через втручання сторонніх осіб".

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Московську залізницю, "112"

Деталі: Повідомляється, що в Рязанській області "сталося сходження" 19 вагонів "через втручання сторонніх осіб".

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Влада запевняє, нібито на рух пасажирських потягів це не вплинуло, подробиць ніяких немає.

Оновлено: "112" публікує фото з місця події. За їхніми словами, перед подією там стався вибух. Залізничне полотно пошкоджене, загиблих немає.

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Теми: Росіятранспорт
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