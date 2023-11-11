В России после взрыва сошел с рельсов поезд с 19 вагонами - СМИ
Суббота, 11 ноября 2023, 09:08
В России сошел с рельсов грузовой поезд "из-за вмешательства посторонних лиц".
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Московскую железную дорогу
Детали: Сообщается, что в Рязанской области "произошел сход" 19 вагонов "из-за вмешательства посторонних лиц".
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Власти уверяют, якобы на движение пассажирских поездов это не повлияло, подробностей никаких нет.
Обновлено: "112" публикует фото с места происшествия. По их словам, перед происшествием там произошел взрыв. Железнодорожное полотно повреждено, погибших нет.