В России после взрыва сошел с рельсов поезд с 19 вагонами - СМИ

В России сошел с рельсов грузовой поезд "из-за вмешательства посторонних лиц".

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Московскую железную дорогу

Детали: Сообщается, что в Рязанской области "произошел сход" 19 вагонов "из-за вмешательства посторонних лиц".

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Власти уверяют, якобы на движение пассажирских поездов это не повлияло, подробностей никаких нет.

Обновлено: "112" публикует фото с места происшествия. По их словам, перед происшествием там произошел взрыв. Железнодорожное полотно повреждено, погибших нет.