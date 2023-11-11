Командувач Повітряних сил після атаки РФ по Києву подякував розрахункам ЗРК Patriot

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що РФ вранці 11 листопада атакувала Київ та подякував розрахункам ЗРК Patriot за захист українського неба.

Джерело: Олещук у Telegram, МВС

Пряма мова Олещука: "Зранку 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України.

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А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада".

Деталі: За словами Олещука, наразі військові з’ясовують, який тип збитої ракети був – С-400 чи "Іскандер".

Тим часом в МВС оприлюднили наслідки незначних руйнувань через російську атаку. Уточнюється, що є пошкоджені будівлі.