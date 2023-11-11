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Командувач Повітряних сил після атаки РФ по Києву подякував розрахункам ЗРК Patriot

Роман ПетренкоСубота, 11 листопада 2023, 11:06
Командувач Повітряних сил після атаки РФ по Києву подякував розрахункам ЗРК Patriot
усі фото: мвс

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що РФ вранці 11 листопада атакувала Київ та подякував розрахункам ЗРК Patriot за захист українського неба.

Джерело: Олещук у Telegram, МВС

Пряма мова Олещука: "Зранку 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України.

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А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто  відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада".

Деталі: За словами Олещука, наразі військові з’ясовують, який тип збитої ракети був – С-400 чи "Іскандер".

Тим часом в МВС оприлюднили наслідки незначних руйнувань через російську атаку. Уточнюється, що є пошкоджені будівлі. 

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Теми: КиївПовітряні сили ЗСУППОвійна
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