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Командующий Воздушных сил после атаки РФ по Киеву поблагодарил расчеты ЗРК Patriot

Роман ПетренкоСуббота, 11 ноября 2023, 11:06
Командующий Воздушных сил после атаки РФ по Киеву поблагодарил расчеты ЗРК Patriot
все фото: мвд

Командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что РФ утром 11 ноября атаковала Киев и поблагодарил расчеты ЗРК Patriot за защиту украинского неба.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины.

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А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК "Patriot" за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября".

Детали: По словам Олещука, сейчас военные выясняют, какой тип сбитой ракеты был - С-400 или "Искандер".

Тем временем в МВД обнародовали последствия незначительных разрушений из-за российской атаки. Уточняется, что есть поврежденные здания.

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Темы: КиевВоздушные силы ВСУПВОвойна
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