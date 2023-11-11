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Боррель: Підтримка України від ЄС має тривати, оскільки США можуть скоротити допомогу

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 11 листопада 2023, 14:25
Боррель: Підтримка України від ЄС має тривати, оскільки США можуть скоротити допомогу
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Джерело: Боррель під час Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі в суботу, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім – Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою. І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться".

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Що було раніше:

  • Після тижнів суперечок Конгрес США досі не ухвалив рішення про мільярди доларів підтримки України. Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати потік військової допомоги Києву, оскільки у Пентагону залишився лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєнь.
  • Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомство було змушене дозувати свою підтримку України.
  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.

Теми: ЄСУкраїнадопомога Україні
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