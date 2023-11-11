Боррель: Підтримка України від ЄС має тривати, оскільки США можуть скоротити допомогу

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Джерело: Боррель під час Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі в суботу, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім – Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою. І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться".

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