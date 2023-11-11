Боррель: Поддержка Украины от ЕС должна продолжаться, поскольку США могут сократить помощь
Суббота, 11 ноября 2023, 14:25
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.
Источник: Боррель во время Конгресса партии европейских социалистов в Малаге в субботу, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего - Украина, где перспектива победы над Россией не является мгновенной. И мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится".
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Что предшествовало:
- После недель споров Конгресс США до сих пор не принял решение о миллиардах долларов поддержки Украины. Задержки с финансированием заставили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву, поскольку у Пентагона осталось всего 1 миллиард долларов на пополнение запасов вооружений.
- Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство было вынуждено дозировать свою поддержку Украины.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом в помощь Украине.