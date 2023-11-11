Боррель: Поддержка Украины от ЕС должна продолжаться, поскольку США могут сократить помощь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.

Источник: Боррель во время Конгресса партии европейских социалистов в Малаге в субботу, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего - Украина, где перспектива победы над Россией не является мгновенной. И мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится".

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