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Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий і поранені, влучили в будинок депутата

Станіслав Погорілов, Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 17:30
Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий і поранені, влучили в будинок депутата
наслідки влучання в Херсоні, фото: Мост

Російські загарбники у суботу близько 15.00 нанесли удар по Херсону, є загиблий і двоє поранених, також поцілили у будинок депутата обласної ради від "Європейської Солідарності" Ігоря Йосипенка.

Джерело: "Мост Херсон", Херсонська ОВА у Telegram, Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "Його (Йосипенка - ред.) будинок у приватному секторі був обстріляний близько 15.00. Всього тоді пролунали чотири вибухи".

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Деталі: Повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в будинку. 

Пізніше Херсонська ОВА повідомила, що внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.

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У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Згодом Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Херсона в суботу загинув чоловік, поранено двох жінок.

 

Дослівно прокуратура: "В одному з районів обласного центру ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого сталося його загоряння. Жителі домоволодіння не постраждали.

Близько 15:00  внаслідок влучання засобів ураження поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня важкості отримали троє містян – дві жінки та чоловік. За уточненими даними, травми чоловіка виявились несумісні із життям, він помер у лікарні".

Теми: ХерсонвійнаРосія
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