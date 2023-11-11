Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Херсон: есть погибший и раненые, попали в дом депутата

Станислав Погорилов, Катерина ТищенкоСуббота, 11 ноября 2023, 17:30
Россияне обстреляли Херсон: есть погибший и раненые, попали в дом депутата
последствия попадания в Херсоне, фото: Мост

Российские захватчики в субботу около 15.00 нанесли удар по Херсону, есть погибший и двое раненых, также попали в дом депутата областного совета от "Европейской Солидарности" Игоря Йосипенко.

Источник: "Мост Херсон", Херсонская ОВА, Херсонская областная прокуратура

Дословно: "Его дом в частном секторе был обстрелян около 15.00. Всего тогда прозвучали четыре взрыва".

Реклама:

Детали: Сообщается, что обстрел вызвал пожар в доме. Пострадали ли из-за атаки люди - неизвестно.

Позже Херсонская ОГА сообщила, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

Ранения головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

ВИДЕО ДНЯ

У 53-летней херсонки - контузия и травма ноги. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Херсона в субботу погиб мужчина, ранены две женщины.

 

Дословно прокуратура: "В одном из районов областного центра вражеский снаряд попал в частный дом, в результате чего произошло его возгорание. Жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан - две женщины и мужчина. По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью, он скончался в больнице".

Темы: ХерсонвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
По всей Украине масштабная воздушная тревога длилась более трех часов
Экс-генсек НАТО предлагает принять Украину в Альянс без гарантий для оккупированных территорий
В Торецке россияне убили двух человек: женщина шла по улице, мужчина ехал на велосипеде
Утренняя атака на Киевскую область: повреждены 18 домов и предприятие
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: