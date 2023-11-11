Россияне обстреляли Херсон: есть погибший и раненые, попали в дом депутата

Российские захватчики в субботу около 15.00 нанесли удар по Херсону, есть погибший и двое раненых, также попали в дом депутата областного совета от "Европейской Солидарности" Игоря Йосипенко.

Источник: "Мост Херсон", Херсонская ОВА, Херсонская областная прокуратура

Дословно: "Его дом в частном секторе был обстрелян около 15.00. Всего тогда прозвучали четыре взрыва".

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Детали: Сообщается, что обстрел вызвал пожар в доме. Пострадали ли из-за атаки люди - неизвестно.

Позже Херсонская ОГА сообщила, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

Ранения головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

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У 53-летней херсонки - контузия и травма ноги. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Херсона в субботу погиб мужчина, ранены две женщины.

Дословно прокуратура: "В одном из районов областного центра вражеский снаряд попал в частный дом, в результате чего произошло его возгорание. Жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан - две женщины и мужчина. По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью, он скончался в больнице".