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У Торецьку росіяни вбили двох людей: жінка йшла вулицею, чоловік їхав на велосипеді

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 17:13
У Торецьку росіяни вбили двох людей: жінка йшла вулицею, чоловік їхав на велосипеді
наслідки удару по Торецьку, фото прокуратури

Внаслідок ворожого обстрілу Торецька на Донеччині у суботу загинуло двоє цивільних.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "11 листопада 2023 року армія РФ нанесла черговий потужний удар, ймовірно, з артилерії по м. Торецьку.

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Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Отримані ними тілесні ушкодження виявились несумісними з життям".

наслідки удару по Торецьку, фото прокуратури
наслідки удару по Торецьку, фото прокуратури
 

Деталі: Внаслідок вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.

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Теми: Донецька областьвійна
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