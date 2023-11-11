У Торецьку росіяни вбили двох людей: жінка йшла вулицею, чоловік їхав на велосипеді
Субота, 11 листопада 2023, 17:13
Внаслідок ворожого обстрілу Торецька на Донеччині у суботу загинуло двоє цивільних.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "11 листопада 2023 року армія РФ нанесла черговий потужний удар, ймовірно, з артилерії по м. Торецьку.
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Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.
Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Отримані ними тілесні ушкодження виявились несумісними з життям".
Деталі: Внаслідок вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.
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