В Торецке россияне убили двух человек: женщина шла по улице, мужчина ехал на велосипеде

В результате вражеского обстрела Торецка Донецкой области в субботу погибли двое гражданских.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "11 ноября 2023 года армия РФ нанесла очередной мощный удар, вероятно, из артиллерии по г. Торецк.

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Вражеские снаряды попали по жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

Под шквал вражеского огня попали два человека – 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, который ехал на велосипеде. Полученные ими телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью".

последствия удара по Торецку, фото прокуратуры

Детали: В результате взрывов разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.