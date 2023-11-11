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У бюджет Німеччини внесли ще 4 млрд євро на військову допомогу Україні – Bild

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 11 листопада 2023, 18:35
У бюджет Німеччини внесли ще 4 млрд євро на військову допомогу Україні – Bild
ілюстративне фото Getty Images

У бюджет Німеччини на наступний рік включать додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу Україні. 

Джерело: німецьке видання Bild із посиланням на джерела в Міністерстві оборони Німеччини, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними джерел, відповідної домовленості цього тижня досягли коаліційні партії, і наступного тижня Бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро фінансування. 

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Початково міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки, у той час як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 мільйонів євро.

У німецькому Міноборони забили на сполох і зажадали виділити додаткові 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів. У підсумку було погоджено додати у бюджет на наступний рік ще 4 млрд євро для підтримки України.

Для Києва це означає більше зброї та боєприпасів в оборонній війні проти Росії.

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Крім того, Міністерству оборони буде дозволено витратити два мільярди євро як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.

Що передувало: В жовтні Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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