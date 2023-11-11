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В бюджет Германии внесли еще 4 млрд евро на военную помощь Украине – Bild

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 11 ноября 2023, 18:35
В бюджет Германии внесли еще 4 млрд евро на военную помощь Украине – Bild
иллюстративное фото Getty Images

В бюджет Германии на следующий год включат дополнительные 4 миллиарда евро на военную помощь Украине.

Источник: немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Министерстве обороны Германии, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным источников, соответствующей договоренности на этой неделе достигли коалиционные партии и на следующей неделе Бюджетный комитет Бундестага официально примет решение о дополнительных 4 млрд евро финансирования. 

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Сначала министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только четыре 4 млрд евро на военную помощь Киеву. Однако почти все эти деньги были предусмотрены на уже обещанные проекты поддержки, в то время как на новую помощь у Министерства обороны Германии оставалось лишь 120 миллионов евро.

В немецком Минобороны забили тревогу и потребовали выделить дополнительные 5 миллиардов евро во время текущих бюджетных переговоров. В итоге было согласовано добавить в бюджет на следующий год еще 4 млрд евро для поддержки Украины.

Для Киева это означает больше оружия и боеприпасов в оборонительной войне против России.

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Кроме того, Министерству обороны будет разрешено потратить два миллиарда евро как так называемые ассигнования на обязательства по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.

Что предшествовало: В октябре Германия передала Украине новый пакет помощи с IRIS-T, боеприпасами и БТР.

Темы: Германияпомощь Украине
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