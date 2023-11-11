Росіяни обстріляли дорогу на Сумщині: загинули двоє людей
Субота, 11 листопада 2023, 19:52
У суботу вдень внаслідок обстрілу росіянами дороги між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута на Сумщині загинуло двоє людей.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області.
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Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі".
Деталі: Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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