Росіяни обстріляли дорогу на Сумщині: загинули двоє людей

загиблі на Сумщині 11 листопада, фото прокуратури

У суботу вдень внаслідок обстрілу росіянами дороги між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута на Сумщині загинуло двоє людей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області.

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Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі".

Деталі: Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).