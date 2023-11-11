Россияне обстреляли дорогу на Сумщине: погибли два человека

В субботу днем в результате обстрела россиянами дороги между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута на Сумщине погибли два человека.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "11 ноября 2023 года около 13:00 враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области.

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В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле".

Детали: Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).