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Россияне обстреляли дорогу на Сумщине: погибли два человека

Катерина ТищенкоСуббота, 11 ноября 2023, 19:52
Россияне обстреляли дорогу на Сумщине: погибли два человека
погибшие на Сумщине 11 ноября, фото прокуратуры

В субботу днем в результате обстрела россиянами дороги между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута на Сумщине погибли два человека.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "11 ноября 2023 года около 13:00 враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области.

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В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле".

Детали: Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Сумская областьвойна
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