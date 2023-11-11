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У Львівському ТЦК обіцяють покарати посадовців через відео з "пакуванням" чоловіка

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 20:03
У Львівському ТЦК обіцяють покарати посадовців через відео з пакуванням чоловіка
скріншот відео з "пакуванням" чоловіка у Львові

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що посадові особи будуть притягнуті до відповідальності через відео з "пакуванням" чоловіка до мікроавтобуса.

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Стосовно вчорашнього випадку, де мережею інтернет поширювалась інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК.

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За даним фактом проведено службову перевірку, визначені посадові особи, які будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: У ТЦК також звернули увагу, що до оповіщення громадян залучаються військовослужбовці, які переведенні з бойових бригад за станом здоровʼя, обмежено придатні.

Що передувало: У п'ятницю в мережі з'явилося відео, як працівники військкомату у Львові посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка і поїхали з ним, незважаючи на спроби цивільних зупинити викрадення. Львівський обласний ТЦК та СП запевнив, що проводить перевірку. 

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Теми: Львівмобілізація
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