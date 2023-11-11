У Львівському ТЦК обіцяють покарати посадовців через відео з "пакуванням" чоловіка
У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що посадові особи будуть притягнуті до відповідальності через відео з "пакуванням" чоловіка до мікроавтобуса.
Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП
Дослівно: "Стосовно вчорашнього випадку, де мережею інтернет поширювалась інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК.
За даним фактом проведено службову перевірку, визначені посадові особи, які будуть притягнуті до відповідальності".
Деталі: У ТЦК також звернули увагу, що до оповіщення громадян залучаються військовослужбовці, які переведенні з бойових бригад за станом здоровʼя, обмежено придатні.
Що передувало: У п'ятницю в мережі з'явилося відео, як працівники військкомату у Львові посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка і поїхали з ним, незважаючи на спроби цивільних зупинити викрадення. Львівський обласний ТЦК та СП запевнив, що проводить перевірку.