Во Львовском ТЦК обещают наказать должностных лиц из-за видео "мобилизации"

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что должностные лица будут привлечены к ответственности за видео с "пакованием" мужчины в микроавтобус.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП

Дословно: "Относительно вчерашнего случая, где сетью интернет распространялась информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК.

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По данному факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности".

Детали: В ТЦК также обратили внимание, что к оповещению граждан привлекаются военнослужащие, которые переведены из боевых бригад по состоянию здоровья, ограниченно годные.

Что предшествовало: В пятницу в сети появилось видео, как работники военкомата во Львове посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчину и уехали с ним, несмотря на попытки гражданских остановить похищение. Львовский областной ТЦК и СП заверил, что проводит проверку.