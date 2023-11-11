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Прикордонники підняли український прапор у "сірій зоні" на Харківщині

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 20:51
Прикордонники підняли український прапор у сірій зоні на Харківщині
село Тополі на Харківщині, скріншот deepstatemap

Прикордонники підняли український прапор у селі Тополі на Харківщині, що перебувало в "сірій зоні" біля кордону з РФ.

Джерело: Державна прикордонна служба

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Дослівно: "Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".

Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор, та пам'ятати – "Ми завжди готові захищати свої землі та знищувати ворогів!"".

Теми: Харківська областьПрикордонна службавійна
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