Пограничники подняли украинский флаг в "серой зоне" на Харьковщине
Суббота, 11 ноября 2023, 20:51
Пограничники подняли украинский флаг в селе Тополи на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" возле границы с РФ.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Реклама:
Дословно: "Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" подняли сине-желтый флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи на Харьковщине, который находился в "серой зоне".
Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг, и помнить - "Мы всегда готовы защищать свои земли и уничтожать врагов!"".