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Пограничники подняли украинский флаг в "серой зоне" на Харьковщине

Катерина ТищенкоСуббота, 11 ноября 2023, 20:51
Пограничники подняли украинский флаг в серой зоне на Харьковщине
село Тополи на Харьковщине, скриншот deepstatemap

Пограничники подняли украинский флаг в селе Тополи на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" возле границы с РФ.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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Дословно: "Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" подняли сине-желтый флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи на Харьковщине, который находился в "серой зоне".

Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг, и помнить - "Мы всегда готовы защищать свои земли и уничтожать врагов!"".

Темы: Харьковская областьПограничная службавойна
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