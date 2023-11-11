Пограничники подняли украинский флаг в "серой зоне" на Харьковщине

Пограничники подняли украинский флаг в селе Тополи на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" возле границы с РФ.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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Дословно: "Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" подняли сине-желтый флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи на Харьковщине, который находился в "серой зоне".

Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг, и помнить - "Мы всегда готовы защищать свои земли и уничтожать врагов!"".