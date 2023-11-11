Зеленський: Сили оборони дадуть відповідь на удари по Херсону й області
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Сили оборони дадуть відповідь на обстріли росіянами Херсона та області.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини. Так, як це завжди відбувається.
Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість!".
Деталі: Зеленський нагадав, що 11 листопада – річниця звільнення Херсона.
Президент зазначив також, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонщини.
Що передувало: Російські загарбники у суботу близько 15.00 завдали удару по Херсону, є загиблий і двоє поранених, також поцілили у будинок депутата обласної ради від "Європейської Солідарності" Ігоря Йосипенка.