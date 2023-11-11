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Зеленський: Сили оборони дадуть відповідь на удари по Херсону й області

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 21:07
Зеленський: Сили оборони дадуть відповідь на удари по Херсону й області
наслідки обстрілу Херсона 11 листопада, фото прокуратури

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Сили оборони дадуть відповідь на обстріли росіянами Херсона та області.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини. Так, як це завжди відбувається.

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Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість!".

Деталі: Зеленський нагадав, що 11 листопада – річниця звільнення Херсона.

Президент зазначив також, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російські загарбники у суботу близько 15.00 завдали удару по Херсону, є загиблий і двоє поранених, також поцілили у будинок депутата обласної ради від "Європейської Солідарності" Ігоря Йосипенка.

Теми: ЗеленськийХерсонвійна
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