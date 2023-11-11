Зеленский: Силы обороны ответят на удары по Херсону и области

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Силы обороны ответят на обстрелы россиянами Херсона и области.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Конечно, наши силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Так, как это всегда происходит.

Реклама:

Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где угодно еще мы достанем оккупанта. И слава всем нашим ребятам, которые именно так возвращают Украине справедливость!".

Детали: Зеленский напомнил, что 11 ноября – годовщина освобождения Херсона.

Президент отметил также, что накануне подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, которые отличились при защите Херсонщины.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российские захватчики в субботу около 15.00 нанесли удар по Херсону, есть погибший и двое раненых, также попали в дом депутата областного совета от "Европейской Солидарности" Игоря Йосипенко.