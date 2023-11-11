Іран має Shahed, бо ми "колись навчили іранців робити літальні апарати" – подкаст "Світ не sweet"

Україна в процесі співпраці з Іраном щодо виробництва літаків IrАН-140 дала поштовх розвитку літальних апаратів в Ірані, у майбутньому зокрема й безпілотників Shahed. Йдеться про співпрацю іранської компанії HESA та заводу імені Антонова, які спільно виробляли літаки з 1995 до 2015 року.

Джерело: Володимир Джиджора, дипломат, у 1997-2001 працював секретарем Посольства України в Ісламській Республіці Іран, нині – віце-президент Асоціації національної та громадської безпеки України з європейської та євроатлантичної інтеграції, директор Благодійного фонду "Зелений Чорнобиль" - у подкасті "Світ не sweet".

Деталі: За словами Джиджори, Україна через проєкт виробництва літаків IrАН-140 навчила Іран будувати літальні апарати. Високотехнологічна, високоінтелектуальна робота – це вузький прошарок населення, який має доступ до передових світових технологій. І Україна дала їм допуск до цих світових технологій літакобудування.

Реклама:

Пряма мова Джиджори: "Станом на 1995 рік Україна була однією з тих держав світу - і ми цим пишалися - яка мала повністю замкнений цикл літакобудування. Це означає: ти навчив студентів, інженерів, конструкторів, розробників, висококваліфікованих технологів, які все це розробляють, тестують і втілюють в життя. І по суті ті шахеди, які зараз летять нам на голови, - це наслідок того, що колись ми навчили іранців робити літальні апарати".

Більше деталей: Україно-іранський проєкт з виробництва літаків АН-140, які вироблялися на підприємстві іранської корпорації HESA, частково з іранських компонентів став одним з найуспішніших прикладів двосторонньої співпраці країн.

Перший літак було запущено у 2001 році. Співпраця за цим проєктом припинилася у 2015 року, однак за словами Володимира Джиджори, невідомо, чи досі Україна припинила супровід літаків "Антонов-140". У вересні 2022 року після перших атак іранських безпілотників Shahed, Україна порушила питання про розірвання дипломатичних відносин з Іраном, однак цього досі не сталося.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Є міжнародні документи, міжнародні приписи, які передбачають пожиттєвий авторський супровід будь-якого авіаційного судна. Ми у звʼязку з форс-мажором чи у звʼязку з будь-якими іншими мотивами – політичними, воєнними – припинили цей супровід літаків "Антонов-140", який виробляє Іран чи ні?

Чи ми продовжуємо авторський супровід літальних апаратів, які вони виробляють - попри те, що їхні шахеди летять нам на голови? Я не маю такої інформації. Але якщо ні - це треба було робити на позавчора, тим паче у нас там ще існує посольство, хоча посла й немає".

Про те, як варто розуміти поведінку Ірану на міжнародній арені, внутрішньополітичну ситуацію в країні, її інтереси у війні Ізраїлю та ХАМАС, історію українсько-іранської співпраці і те, як тепер Україні будувати відносини з Іраном, слухайте у новому епізоді подкасту "Світ не sweet".