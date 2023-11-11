Один із "осі зла". Глобальні амбіції, суворі реалії та неочевидні партнери Ірану
Якби вас попросили пригадати щось про Іран, найвірогідніше, ви б сказали, що це країна, яка перебуває у так званій "осі зла" з Росією, Китаєм та КНДР. А ще - що нещодавно там були масові протести за права жінок після загибелі 22-річної Махси Аміні, які вийшли за межі Ірану. А ще - хоча це, мабуть, було б найпершою асоціацією - з вересня минулого року українські військові збивають дрони-камікадзе Shahed, які запускає Росія. При тому що Іран офіційно не вважає себе стороною конфлікту.
Ісламська республіка Іран - це складна країна, якою керує не президент, а лідер Ісламської революції, а в основі її ідеї державотворення лежить знищення єврейської держави - Ізраїлю. Тож не дивно, що у нинішньому протистоянні між Ізраїлем та ХАМАС, Іран фінансово та збройно підтримує палестинських бойовиків. Однак в історії були випадки, коли у війні Іран та Ізраїль виступали ледь не союзниками. І це - не єдиний несподіваний факт про Іран. Чого тільки варта співпраця України та Ірану у галузі літакобудування!
Як варто розуміти поведінку Ірану на міжнародній арені, внутрішньополітичну ситуацію в країні, її інтереси у війні Ізраїлю та ХАМАС, історію українсько-іранської співпраці і те, як тепер Україні будувати відносини з Іраном? Говоримо про це у новому епізоді подкасту "світ не sweet" з Володимиром Джиджорою, дипломатом, який у 1997-2001 працював секретарем Посольства України в Ісламській Республіці Іран, а нині - віце-президентом Асоціації національної та громадської безпеки України з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України.