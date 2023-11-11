У Ирана есть Shahed, потому что мы "когда-то научили иранцев делать летательные аппараты" - подкаст "Світ не sweet"

Украина в процессе сотрудничества с Ираном по производству самолетов IrАН-140 дала толчок развитию летательных аппаратов в Иране, в будущем, в том числе и беспилотников Shahed. Речь идет о сотрудничестве иранской компании HESA и завода имени Антонова, которые совместно производили самолеты с 1995 до 2015 год.

Источник: Владимир Джиджора, дипломат, в 1997-2001 работал секретарем Посольства Украины в Исламской Республике Иран, ныне - вице-президент Ассоциации национальной и общественной безопасности Украины по европейской и евроатлантической интеграции, директор Благотворительного фонда "Зеленый Чернобыль" - в подкасте "Світ не sweet".

Детали: По словам Джиджоры, Украина через проект производства самолетов IrАН-140 научила Иран строить летательные аппараты. Высокотехнологичная, высокоинтеллектуальная работа - это узкая прослойка населения, которая имеет доступ к передовым мировым технологиям. И Украина дала им допуск к этим мировым технологиям самолетостроения.

Реклама:

Прямая речь Джиджоры: "По состоянию на 1995 год Украина была одним из тех государств мира - и мы этим гордились - которое имело полностью замкнутый цикл самолетостроения. Это означает: ты обучил студентов, инженеров, конструкторов, разработчиков, высококвалифицированных технологов, которые все это разрабатывают, тестируют и воплощают в жизнь. И по сути те шахеды, которые сейчас летят нам на головы, - это следствие того, что когда-то мы научили иранцев делать летательные аппараты".

Больше деталей: Украино-иранский проект по производству самолетов АН-140, которые производились на предприятии иранской корпорации HESA, частично из иранских компонентов стал одним из самых успешных примеров двустороннего сотрудничества стран.

Первый самолет был запущен в 2001 году. Сотрудничество по этому проекту прекратилось в 2015 году, однако по словам Владимира Джиджоры, неизвестно, до сих пор ли Украина прекратила сопровождение самолетов "Антонов-140". В сентябре 2022 года после первых атак иранских беспилотников Shahed, Украина подняла вопрос о разрыве дипломатических отношений с Ираном, однако этого до сих пор не произошло.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Есть международные документы, международные предписания, которые предусматривают пожизненное авторское сопровождение любого авиационного судна. Мы в связи с форс-мажором или в связи с любыми другими мотивами – политическими, военными – прекратили это сопровождение самолетов "Антонов-140", который производит Иран или нет?

Или мы продолжаем авторское сопровождение летательных аппаратов, которые они производят – несмотря на то, что их "шахеды" летят нам на головы? Я не располагаю такой информацией. Но если нет – это надо было делать на позавчера, тем более у нас там еще существует посольство, хотя посла и нет".

О том, как следует понимать поведение Ирана на международной арене, внутриполитическую ситуацию в стране, ее интересы в войне Израиля и ХАМАС, историю украинско-иранского сотрудничества и то, как теперь Украине строить отношения с Ираном, слушайте в новом эпизоде подкаста "Світ не sweet".