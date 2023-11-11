WP називає Червінського координатором атаки на "Північний потік", він заперечує

За даними американського видання The Washington Post, колишній український розвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік" минулого року, сам він заперечує свою причетність.

Джерело: The Washington Post із посиланням на неназваних офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, а також інших людей, нібито обізнаних з деталями таємної операції

Деталі: За даними джерел видання, Червінський був "координатором" операції з підриву "Північного потоку", керуючи логістикою та підтримкою команди з шести осіб, яка орендувала вітрильник під чужими іменами і використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових зарядів на газопроводах.

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26 вересня 2022 року три вибухи спричинили масштабні витоки на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які проходять з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Атака залишила неушкодженою лише одну з чотирьох газових ланок мережі.

За словами джерел, Червінський діяв не сам і не планував операцію, а отримував накази від вищих українських посадовців, які у підсумку підпорядковувалися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Сам Червінський через адвоката заперечив свою причетність до підриву трубопроводу.

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"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", – стверджує Червінський у письмовій заяві для The Washington Post і Der Spiegel, які проводили спільне розслідування його ролі в цій операції.

Представники українського уряду не відповіли на питання щодо участі Червінського.

Як пише видання, роль Червінського ілюструє складну динаміку і внутрішнє суперництво уряду воєнного часу в Києві, де розвідка і військовий істеблішмент України часто перебувають у напруженому протистоянні з політичним керівництвом.

WP зазначає, що Червінський також допомагав проводити інші секретні операції. У 2020 році Червінський керував складним планом заманювання бойовиків російської групи найманців "Вагнера" до Білорусі з метою їх захоплення та доставки в Україну для пред'явлення звинувачень.

У своїй заяві для The Post і Der Spiegel Червінський заявив, що він також "планував і здійснював" операції з убивства лідерів проросійських сепаратистів в Україні і "викрадення свідка", який міг би підтвердити, що Росія збила рейс "Малайзійських авіаліній" над Донбасом у 2014 році, в результаті чого загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу на борту.

Червінського утримують у київському СІЗО за звинуваченням у зловживанні службовим становищем у зв'язку зі змовою з метою переманити російського пілота на бік України в липні 2022 року. Влада стверджує, що Червінський, заарештований у квітні, діяв без дозволу, і що в ході операції були видані координати українського аеродрому, що спровокувало російський ракетний обстріл, в результаті якого загинув один військовослужбовець і ще 17 отримали поранення.

Червінський називає свій арешт і кримінальне переслідування політичною помстою за критику президента України Володимира Зеленського та його адміністрації. Червінський публічно заявив, що підозрює главу ОП Андрія Єрмака у шпигунстві на користь Росії. Він також звинуватив адміністрацію Зеленського в тому, що вона недостатньо підготувала країну до російського вторгнення.

"В операції з вербування російського пілота брали участь підрозділи СБУ, Повітряних сил і Сил спеціальних операцій. Операція була схвалена головнокомандувачем Валерієм Залужним", – сказав Червінський у своїй письмовій заяві для The Post і Der Spiegel.

WP зазначає, що інформація про участь Червінського у підриві "Північного потоку" суперечить публічним запереченням Зеленського щодо причетності України до цієї операції.

Але, за словами джерел видання, операція "Північний потік" була розроблена таким чином, щоб тримати Зеленського поза увагою.

Інші таємні українські операції, спрямовані проти російських військ, включно з операцією за участю російського літака, також були розроблені в обхід українського президента, заявили виданню "люди, знайомі з їхнім плануванням".

Як пише видання, у червні 2022 року нідерландська військова розвідка MIVD отримала інформацію про те, що Україна, можливо, планує атакувати "Північний потік". За словами джерел, співробітники ЦРУ через посередника повідомили Залужному, що Сполучені Штати виступають проти такої операції.

Американські чиновники вважали, що атака була відмінена. Але виявилося, що її лише перенесли на три місяці пізніше, використовуючи іншу точку відправлення, ніж планувалося спочатку. Ключові елементи плану, включаючи кількість людей в команді підривників, а також використання орендованого човна, водолазного спорядження і фальшивих посвідчень, залишилися незмінними.

В інтерв'ю The Post у червні цього року Залужний заявив, що ЦРУ ніколи не запитувало його безпосередньо про будь-яку атаку на "Північний потік". Він розповів, що після вибухів, у вересні 2022 року, йому зателефонував тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Він запитав мене: "Ти маєш до цього відношення?". Я відповів: "Ні". Багато операцій планується, багато операцій відбувається, але ми не маємо до цього ніякого відношення, взагалі ніякого", – говорив Залужний.

В інтерв'ю Залужний припустив, що російські пропагандисти намагалися прив'язати його та українських військових до цієї операції.

Деякі з тих, хто описав участь Червінського в атаці на "Північний потік", захищали ветерана розвідки як такого, що діяв в інтересах України, пише WP. Вони стверджували, що підрив газопроводу допоміг утримати Росію від наповнення своєї скарбниці від продажу природного газу і позбавив Володимира Путіна можливості використовувати потік природного газу як політичний важіль впливу.

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