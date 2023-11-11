WP называет Червинского координатором атаки на "Северный поток", он отрицает

По данным американского издания The Washington Post, бывший украинский разведчик Роман Червинский координировал атаку Украины на газопровод "Северный поток" в прошлом году, сам он отрицает свою причастность.

Источник: The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц в Украине и других странах Европы, а также других людей, якобы знакомых с деталями тайной операции

Детали: По данным источников издания, Червинский был "координатором" операции по подрыву "Северного потока", руководя логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под чужими именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных зарядов на газопроводах.

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26 сентября 2022 года три взрыва вызвали масштабные утечки на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. Атака оставила невредимым лишь одно из четырех газовых звеньев сети.

По словам источников, Червинский действовал не сам и не планировал операцию, а получал приказы от высших украинских чиновников, которые в итоге подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Сам Червинский через адвоката отрицает свою причастность к подрыву трубопровода.

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"Все спекуляции относительно моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой безо всяких оснований", – утверждает Червинский в письменном заявлении для The Washington Post и Der Spiegel, которые проводили совместное расследование его роли в этой операции.

Представители украинского правительства не ответили на вопрос об участии Червинского.

Как пишет издание, роль Червинского иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество правительства военного времени в Киеве, где разведка и военный истеблишмент Украины часто находятся в напряженном противостоянии с политическим руководством.

WP отмечает, что Червинский также помогал проводить другие секретные операции. В 2020 году Червинский руководил сложным планом заманивания боевиков российской группы наемников "Вагнера" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений.

В своем заявлении для The Post и Der Spiegel Червинский заявил, что он также "планировал и осуществлял" операции по убийству лидеров пророссийских сепаратистов в Украине и "похищению свидетеля", который мог бы подтвердить, что Россия сбила рейс "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа на борту.

Червинского удерживают в киевском СИЗО по обвинению в злоупотреблении служебным положением в связи с заговором с целью переманить российского пилота на сторону Украины в июле 2022 года. Власти утверждают, что Червинский, арестованный в апреле, действовал без разрешения, и что в ходе операции были выданы координаты украинского аэродрома, что спровоцировало российский ракетный обстрел, в результате которого погиб один военнослужащий и еще 17 получили ранения.

Червинский называет свой арест и уголовное преследование политической местью за критику президента Украины Владимира Зеленского и его администрации. Червинский публично заявил, что подозревает главу ОП Андрея Ермака в шпионаже в пользу России. Он также обвинил администрацию Зеленского в том, что она недостаточно подготовила страну к российскому вторжению.

"В операции по вербовке российского пилота участвовали подразделения СБУ, Воздушных сил и Сил специальных операций. Операция была одобрена главнокомандующим Валерием Залужным", - сказал Червинский в своем письменном заявлении для The Post и Der Spiegel.

WP отмечает, что информация об участии Червинского в подрыве "Северного потока" противоречит публичным отрицанием Зеленского о причастности Украины к этой операции.

Но, по словам источников издания, операция "Северный поток" была разработана таким образом, чтобы держать Зеленского вне поля зрения.

Другие тайные украинские операции, направленные против российских войск, включая операцию с участием российского самолета, также были разработаны в обход украинского президента, заявили изданию "люди, знакомые с их планированием".

Как пишет издание, в июне 2022 года нидерландская военная разведка MIVD получила информацию о том, что Украина, возможно, планирует атаковать "Северный поток". По словам источников, сотрудники ЦРУ через посредника сообщили Залужному, что Соединенные Штаты выступают против такой операции.

Американские чиновники считали, что атака была отменена. Но оказалось, что ее лишь перенесли на три месяца позже, используя другую точку отправления, чем планировалось изначально. Ключевые элементы плана, включая количество людей в команде подрывников, а также использование арендованной лодки, водолазного снаряжения и фальшивых удостоверений, остались неизменными.

В интервью The Post в июне этого года Залужный заявил, что ЦРУ никогда не спрашивало его напрямую о какой-либо атаке на "Северный поток". Он рассказал, что после взрывов, в сентябре 2022 года, ему позвонил тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Он спросил меня: "Ты имеешь к этому отношение?". Я ответил: "Нет". Много операций планируется, много операций происходит, но мы не имеем к этому никакого отношения, вообще никакого", – говорил Залужный.

В интервью Залужный предположил, что российские пропагандисты пытались привязать его и украинских военных к этой операции.

Некоторые из тех, кто описал участие Червинского в атаке на "Северный поток", защищали ветерана разведки как такого, который действовал в интересах Украины, пишет WP. Они утверждали, что подрыв газопровода помог удержать Россию от наполнения своей казны от продажи природного газа и лишил Владимира Путина возможности использовать поток природного газа как политический рычаг влияния.

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