Секретні листи Генштабу та інтерв'ю з-за ґрат. Що відбувається в таємній справі Червінського

У квітні 2023 "Українська правда" опублікувала матеріал про те, як кілька українських військових і силовиків організували операцію з викрадення військового літака з Російської Федерації.



Ця операція не завершилась успіхом. У липні 2022 на аеродром, де чекали російського пілота-втікача, замість нього прилетіли ворожі ракети, поранивши захисників, вбивши командира військової частини та зруйнувавши злітну смугу й техніку. Російська пропаганда гордовито звітувала, як обіграла українську розвідку.

Але найбільш вражаючим наслідком цієї, безумовно, ризикової й зухвалої операції була кримінальна справа на її учасників. І не в Москві, як можна було би подумати, а в Києві.

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтями "державна зрада" і "перевищення влади", покарання за якими сягає довічного ув'язнення.

На момент, коли УП розповіла цю історію, в справі не було офіційних підозрюваних. Хоча вже тоді версія слідства схилялась до того, що її головним фігурантом стане військовий Сил спеціальних операцій, колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим ще в 2020-му під час конфлікту з Офісом президента через так званий "вагнергейт".

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"Українська правда" опублікувала історію про спробу викрадення літака 20 квітня 2023-го. На той момент слідство тривало вже 8 місяців.

Вже наступного дня після виходу матеріалу, який, за даними УП, викликав бурхливу реакцію керівництва СБУ, Червінському офіційно оголосили підозру в перевищенні влади. Причому заочно. Ще за три дні його затримали й арештували.

Слідство стверджує, що нібито самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу аеродрому. Голова СБУ Василь Малюк особисто назвав ексрозвідника "негідником, який діяв на власний розсуд".

Сам же Червінський від початку називав свій арешт помстою за "вагнергейт" і політично мотивованим переслідуванням. Він відкидав звинувачення в "самовільних діях".

Пів року по тому Червінський залишається в ізоляторі. Засідання суду весь цей час відбувались у закритому режимі. При цьому, за словами адвокатів, у справі хоч і є документи під грифом "секретно" та інформація про військових, але таємні матеріали в суді жодного разу не досліджували.

Наскільки обґрунтованим був арешт розвідника, суспільству не пояснювали. Вся інформація про справу обмежувалась офіційними прессрелізами Служби безпеки. Почути її від обох сторін у рівному суді було неможливо.

"Українська правда" передала Червінському запитання. Він відповів на них частково. Інші редакція поставила захисникам ексрозвідника. А також дослідила окремі матеріали справи, які щонайменше ставлять під сумнів те, наскільки аргументованою є офіційна позиція слідства.

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Таємничі листи Генштабу. Чи мав Червінський право проводити операцію?

Червінський від початку стверджував, що мав погодження на операцію. Він запевняє, що проводив її не сам, а за участю представників СБУ та Повітряних сил. Тоді як слідство покладає всю провину лише на Червінського.

За словами захисту, розвідники отримали санкцію безпосередньо від главкома Валерія Залужного. Але доказів цьому не збереглось.

УП ознайомилась із поясненнями Віктора Ганущака, колишнього заступника командувача Об'єднаних сил, який долучався до операції. Свою версію подій він офіційно виклав під запис захисту. Ганущак теж каже про наради та доповіді, зокрема на найвищому рівні.

"Червінський підготував доповідь у паперовому вигляді… Я в свою чергу доповів дані матеріали головнокомандувачу ЗС Залужному… Головнокомандувач надав усну вказівку командувачу ВПС (Повітряних сил – УП) щодо участі в заходах", – згадує військовий весну 2022-го.

Він називає ще кілька аналогічних доповідей чи листів на Генштаб, описує робочу групу за участю різних відомств:

"Як я розумію, дана операція фактично була ініційована СБУ. Про дану операцію доповідалось… до вищого керівного складу СБУ".

У матеріалах справи є опосередкований доказ санкції від Генштабу. В липні 2022-го Служба безпеки офіційно відрядила одного зі своїх співробітників до групи, яка виманювала російський літак.

Це відрядження оформили на підставі листа Залужного від 11 червня 2022 року. УП вперше публікує його.

Оформлюючи відрядження працівника СБУ, який брав участь в операції з літаком, його керівництво згадало про лист главкома Валерія Залужного

Цей документ офіційно підтверджує й те, що участь в операції брала Служба безпеки, яка тепер її розслідує.

Слідство навіть допитало колишнього голову СБУ Івана Баканова. Він підтвердив, що знав про операцію, але нібито на останньому етапі доручив її зупинити.

Валерія Залужного наразі не допитували. Однак у матеріалах є таємничий лист від главкома, який наразі не бачили навіть захисники Червінського.

"Одного разу прокурор у судовому засіданні заявив, що у нього є лист від Залужного", – розповідає УП адвокат Віктор Василюк.

У цьому листі Залужний підтвердив: про операцію знав, учасники до нього звертались. Але главком нібито заперечує будь-які свої погодження.

"Прокурор цей лист оголошував, але сказав, що надати його не може, бо це секретна інформація", – додає захисник.

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Чи винуватий Червінський в обстрілі? Доленосні експертизи

За рік після невдалої операції Червінського Головне управління розвідки з подачі працівника поліції провела аналогічну, але вже успішну. Російський пілот у співпраці з українськими органами перегнав ворожий вертоліт Мі-8.

Операції розвідки завжди мають ризик зірватись. То ж чим, на думку слідства, історія Червінського була настільки відмінною?

СБУ стверджує, що обстріл аеродрому, а значить, поранення військових і пошкодження техніки, були наслідками саме дій Червінського. Тяжкими наслідками.

І тут виникає просте запитання: яким чином слідство може обґрунтувати цей зв'язок?

Адже для цього потрібно довести, що росіяни вирішили запустити ракету саме через операцію Червінського. І справа не лише в тому, що йшов уже 6-ий місяць повномасштабної війни і ворог атакував міста по всій країні, а той самий аеродром уже був обстріляний раніше. Річ у тім, що слідство зобов'язане підкріплювати конкретними доказами будь-яке, навіть очевидне припущення.

"У справі є дві військові експертизи, дуже схожі, висновки ідентичні, – розповідає адвокат Сергій Лисенко. – Вони сам текст засекретили під грифом "для службового користування", нам і суду надають лише висновки".

УП неодноразово чула від адвокатів, які захищають військових у кримінальних справах, що в країні існує мало не один-єдиний спеціаліст, який підписує військові експертизи для слідства в таких чутливих історіях. Мова про впливового і вже багаторічного директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна.

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Насправді кваліфікацію військового експерта мають 15 осіб, але більше як половина з них працюють під керівництвом Рувіна. І у справі Червінського доленосні висновки підписав все той же КНДІСЕ.

Один із висновків був зроблений ще до розголосу про операцію в "Українській правді" і лежав напоготові. А другий зробили вже після вручення підозри.

За словами адвоката, експертиза встановлює три факти:

мала місце розвідувальна операція, проводити які дозволяється лише Головному управлінню розвідки та Службі зовнішньої розвідки, а всім іншим – за спеціального погодження, тоді як захист вважає це контррозвідувальним заходом, типовим для СБУ;

організував операцію саме Роман Червінський;

спланували її недостатньо якісно, через що сталась ракетна атака, а погана організація безпосередньо призвела до тяжких наслідків.

"Всі свідки, які дають нам пояснення, кажуть, що операцію ініціювала та проводила СБУ в рамках контррозвідувального заходу. А експерт це називає розвідувальною операцією", – додає Лисенко.

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Чи неупереджене слідство в справі Червінського? Відповіді Червінського

Роман Червінський передав з ізолятора рукописні відповіді на запитання УП. Далі наводимо його пряму мову.

– Романе, пройшло пів року після вашого затримання. Що відбувалось за цей час, чи рухається слідство?

– Протягом останніх 6 місяців жодних слідчих дій зі мною і взагалі не відбувається. Всі ініціативи сторони захисту ігноруються слідчим СБУ, прокуратурою та судом. Слідство затягується умисно через відсутність будь-яких доказів моєї вини, окрім допиту Баканова, який сам себе спростовує, та інших заплутаних допитів військовослужбовців, отриманих під тиском і вже спростованих.

Кожного разу, коли продовжується моє утримання під вартою, до суду надаються одні й ті самі матеріали, нічого нового немає, тобто розслідування не проводиться.

Суди і слідчі відмовляють стороні захисту в допитах певних свідків, а потім ухвалюють рішення, що для допиту цих самих свідків потрібно продовжити терміни розслідування.

– Давайте пригадаємо 20-ті числа квітня. На той момент справі було вже 8 місяців. Але після виходу матеріалу УП про цю історію СБУ різко активізувалась. Як тоді розвивались події? Чому вам вручили підозру й лише за кілька днів після цього затримали? Чи намагались ви сховатись від правоохоронців?

– Згідно з наявною в мене інформацією, саме через мою відкриту заяву у вашому виданні слідство по вказівці ОП активізувалось і одразу вручило мені підозру. Вручили через мою дружину, з метою мого затримання та утримання під арештом.

Я не переховувався у жодному разі. Проживав у санаторії під власним ім'ям поблизу міста Кам'янець-Подільський, де я народився і де проживають мої близькі.

– Весь цей час чи спілкувалось з вами командування ССО або керівники тих оперативників, які були залучені до операції? Чи готові вони вас підтримувати в суді або публічно?

– Мій арешт є спробою тиску на моїх колег по ССО і співробітників СБУ, які започаткували та ініціювали дану операцію. На співробітників СБУ тиск здійснюється, щоб приховати факт того, що дана операція була ініційована з боку СБУ.

Це наглядно видно з того, що допити майже всіх співробітників СБУ протирічать один одному. Чим вища посада, тим більше відмежовування від операції. Чим нижча посада, тим більше співробітник щирий і йому немає що приховувати, я вдячний таким офіцерам СБУ. Крім того, мені сприяла доля служити з такими офіцерами, як Ганущак В.І. та С. Юрій.

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Слідчі СБУ фальсифікують матеріали для створення у суду, експертів, свідків (у тому числі Залужного) враження того, що саме в результаті моїх дій відбувся обстріл аеродрому "К" ("Канатове" на Кіровоградщині – УП), а не через його активне використання під час бойових дій.

Зокрема, слідчі в офіційних документах вказують, що саме для проведення операції на аеродромі зосередилися військовослужбовці. А я, знаючи це, повідомив військових РФ про це зосередження, що спричинило обстріл.

Проте, згідно зі свідченнями командира військової частини, начальника штабу, начальника польотів аеродрому "Канатове" та листом командування ПВК "Центр", жодного зосередження на аеродромі для зустрічі літака не відбувалось.

Відповідно до показів Бойка Є. (цивільний ІТ-івець, який був ініціатором операції – УП), саме він як особа, залучена Службою безпеки до операції, перебував на зв'язку з пілотом РФ, жодної інформації про аеродром не повідомляв, а тим більше про зосередження військовослужбовців.

Дивно, що мене у цьому звинувачують. Адже я сам був на цьому аеродромі і не міг провокувати обстріл щодо самого себе.

Повідомлення ворожій стороні про зосередження військовослужбовців під час війни – це ознака злочину "державна зрада". І представники СБУ дуже хотіли б це довести, але їм відомо, що я цього не робив. І за 1,4 роки розслідування вони не знайшли жодної ознаки державної зради в моїх діях.

Мені дуже неприємно, що, незважаючи на те, скільки було мною зроблено для перемоги над Росією у цій війні, дехто намагається говорити і доводити шляхом фальсифікації, що я зраджую Україну. Такі люди забувають минуле, нашу історію, тому майбутнє у них невизначене.

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– ​​Ваша робота не передбачає зайвої публічності, але після "вагнерейту" ви стали відомим. У мережі ширяться чутки, що ви мали стосунок до таких операцій, як вбивство "Гіві" та "Мотороли". Що ви можете розповісти про свої попередні операції, в які були залучені? Які були ваші головні успіхи?

– У період свого життя з кінця 2015 року я мав честь проходити службу в СБУ, а потім в ГУР МОУ в підрозділах, які здійснювали подібні операції. Будучи керівником, відповідав за скерування та проведення таких заходів. "Гіві" та "Моторола" – це одні з успішних проведених операцій з ліквідації терористів. Були й низка інших, не менш значимих, проте якщо ворог поки про них не згадує, говорити не варто.

Були й операції, про які можна сказати. Такі як доставка важливого свідка збиття Boeing МН17 Володимира Цемаха, знищення ворожих танків на одному з напрямків "ДНР", участь у виманюванні одіозної танкістки "ДНР" під позивним "Ветерок", проводилися успішні заходи і після початку повномасштабної війни в 2022 році.

Мені дуже прикро згадувати, що ми були причетні до затримання відомих Володимира Рубана та Надії Савченко, які просували – і це гідно задокументовано під відео – мінометний обстріл урядового кварталу столиці України. Пройшло 5 років, ці люди на свободі.

Я ж намагався взяти участь у корисній операції, важливій для нашої перемоги, і вже 6 місяців під вартою, а суд не може зрозуміти ніяк, де ж правда.

Такі дії сприяють недовірі до СБУ всередині ЗСУ. А також зменшують рівень мотивації до участі в обороні країни звичайних громадян.

Проте я впевнений, що час прийде і правда стане відомою.

Соня Лукашова, УП