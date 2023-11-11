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Міністр енергетики розповів, якої температури чекають росіяни для масованих обстрілів

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 23:54
Міністр енергетики розповів, якої температури чекають росіяни для масованих обстрілів
Герман Галущенко, фото з його Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що росіяни завдаватимуть масовані ракетні удари по українській енергетичній інфрастуктурі, коли температури повітря тривалий час буде нижче нуля.

Джерело: Галущенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Мені здається, вони чекають суттєвого падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді будуть завдавати удари. В такому випадку, безумовно, низька температура додає шкоди.

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Насправді тут нема якоїсь позначки, будь-яка мінусова температура вже підвищує ризики".

Деталі: Галущенко зазначив, що росіяни не припиняли атаки по енергетичній інфраструктурі навіть влітку.

"Вони атаки не зупиняли насправді, вони атакували й влітку. Ми не деталізуємо інформацію, про які об’єкти йдеться і які наслідки", – сказав він.

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"Поки ми не бачимо саме масованих атак, які були 10 жовтня (2022 року – ред.), коли вони використали під 100 ракет. Ми маємо інформацію, що вони до цього готуються, ми будемо відповідним чином реагувати", – додав міністр.

Що передувало: Раніше Галущенко заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріл енергосистеми країни цієї зими.

Теми: Мінпаливенергоракетний ударенергетикавійна
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