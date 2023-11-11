Міністр енергетики розповів, якої температури чекають росіяни для масованих обстрілів

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що росіяни завдаватимуть масовані ракетні удари по українській енергетичній інфрастуктурі, коли температури повітря тривалий час буде нижче нуля.

Джерело: Галущенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Мені здається, вони чекають суттєвого падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді будуть завдавати удари. В такому випадку, безумовно, низька температура додає шкоди.

Реклама:

Насправді тут нема якоїсь позначки, будь-яка мінусова температура вже підвищує ризики".

Деталі: Галущенко зазначив, що росіяни не припиняли атаки по енергетичній інфраструктурі навіть влітку.

"Вони атаки не зупиняли насправді, вони атакували й влітку. Ми не деталізуємо інформацію, про які об’єкти йдеться і які наслідки", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

"Поки ми не бачимо саме масованих атак, які були 10 жовтня (2022 року – ред.), коли вони використали під 100 ракет. Ми маємо інформацію, що вони до цього готуються, ми будемо відповідним чином реагувати", – додав міністр.

Що передувало: Раніше Галущенко заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріл енергосистеми країни цієї зими.