Міністр енергетики припустив атаку на російську нафтогазову інфраструктуру – Politico

Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріл енергосистеми країни цієї зими.

Джерело: заява міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв’ю Politico

Деталі: Галущенко у Вашингтоні сказав, що Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли температура впаде, а люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

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Коли Галущенка запитали, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо Росія посилить атаки, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії, найбільший двигун її економіки, він відповів: "Це було б справедливо".

Пряма мова Галущенка: "Відповідаючи [на атаку Росії], ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру.

Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту.

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Я маю на увазі, що паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися".

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