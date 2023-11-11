Министр энергетики рассказал, какой температуры ждут россияне для массированных обстрелов

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что россияне будут наносить массированные ракетные удары по украинской энергетической инфрастуктуре, когда температуры воздуха длительное время будет ниже нуля.

Источник: Галущенко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она длительное время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура добавляет вреда.

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На самом деле здесь нет какой-то отметки, любая минусовая температура уже повышает риски".

Детали: Галущенко отметил, что россияне не прекращали атаки по энергетической инфраструктуре даже летом.

"Они атаки не останавливали на самом деле, они атаковали и летом. Мы не детализируем информацию, о каких объектах идет речь и какие последствия", – сказал он.

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"Пока мы не видим именно массированных атак, которые были 10 октября (2022 года – ред.), когда они использовали под 100 ракет. Мы имеем информацию, что они к этому готовятся, мы будем соответствующим образом реагировать", – добавил министр.

Что предшествовало: Ранее Галущенко заявил, что Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Москва усилит обстрел энергосистемы Украины этой зимой.