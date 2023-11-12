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У низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Неділя, 12 листопада 2023, 00:08
У низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
повтряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Ввечері 11 листопада областями України почала ширитися повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряна тривога була оголошена у південних, південно-східних, центральних областях.

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Повітряні сили зазначили, що "областях, де оголошена повітряна тривога, – ракетна небезпека, пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації".

"Є загроза застосування авіаційного озброєння!", – зазначили в ПС.

Пізніше Повітряні сили додали, що існує "загроза застосування балістичного озброєння з півдня".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 00:30 ПС повідомили про відбій загрози в областях.

Теми: повітряна тривога
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