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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 00:08
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Вечером 11 ноября по областям Украины начала распространяться воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Воздушная тревога была объявлена в южных, юго-восточных, центральных областях.

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Воздушные силы отметили, что в "областях, где объявлена воздушная тревога, - ракетная опасность, связанная с активностью вражеской тактической авиации".

"Есть угроза применения авиационного вооружения!", – отметили в ВС.

Позже Воздушные силы добавили, что существует "угроза применения баллистического вооружения с юга".

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Обновлено: В 00:30 ВС сообщили об отбое угрозы в областях.

Темы: воздушная тревога
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