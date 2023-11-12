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Перед пунктом пропуску в Польщі помер водій української фури

Ольга Глущенко Неділя, 12 листопада 2023, 01:29
Перед пунктом пропуску в Польщі помер водій української фури
Фото ілюстративне з Facebook Західне регіональне управління ДПСУ

Перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" 11 листопада у своїй вантажівці помер український водій, який планував перетнути кордон.

Джерело: Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач

Пряма мова: "Сьогодні (11 листопада – ред.) у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер український водій, що планував перетнути кордон.

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Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску".

Деталі: Деркач додав, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини", – зазначив посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Теми: ПольщакордонУкраїна
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