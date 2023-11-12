Перед пунктом пропуска в Польше умер водитель украинской фуры

Перед пунктом пропуска "Дорогуск -– Ягодин" 11 ноября в своем грузовике умер украинский водитель, который планировал пересечь границу.

Источник: Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач

Прямая речь: "Сегодня (11 ноября – ред.) в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" умер украинский водитель, который планировал пересечь границу.

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Это произошло на парковке города Хелм, недалеко от пункта пропуска".

Детали: Деркач добавил, что 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", – отметил чиновник.

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Напомним: 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.