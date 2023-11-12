Джонсон пропонує проєкт для уникнення шатдауну без урахування допомоги Ізраїлю та Україні
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував законопроєкт із двоетапним тимчасовим фінансуванням уряду для запобігання шатдауну без урахування допомоги Ізраїлю та Україні.
Джерело: Reuters
Деталі: Двоетапна програма фінансування передбачає, що буде продовжено фінансування деяких урядових програм до 19 січня 2024 року, а інших – до 2 лютого.
Республіканці в Палаті представників сподіваються ухвалити цей захід у вівторок.
Видання зазначає, що республіканський законопроєкт Палати представників не передбачає додаткового фінансування, наприклад, допомоги Ізраїлю чи Україні.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що така пропозиція є "є рецептом для більшого хаосу республіканців" і посиленням ризиком шатдауну.
Що було раніше:
- Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.
- Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
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