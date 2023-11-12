Джонсон предлагает проект для избежания шатдауна без учета помощи Израилю и Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил законопроект с двухэтапным временным финансированием правительства для предотвращения шатдауна без учета помощи Израилю и Украине.

Источник: Reuters

Детали: Двухэтапная программа финансирования предусматривает, что будет продолжено финансирование некоторых правительственных программ до 19 января 2024 года, а других - до 2 февраля.

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Республиканцы в Палате представителей надеются принять эту меру во вторник.

Издание отмечает, что республиканский законопроект Палаты представителей не предусматривает дополнительного финансирования, например, помощи Израилю или Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что такое предложение является "рецептом для большего хаоса республиканцев" и усилением риска шатдауна.

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Что предшествовало:

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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